Fiorentina in ritiro fino a mercoledì, stasera confronto tra i dirigenti e Pioli per il futuro

Fiorentina in ritiro fino a mercoledì, stasera confronto tra i dirigenti e Pioli per il futuroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:30Serie A
Dimitri Conti

La Fiorentina è nel pieno di una crisi e va in ritiro al Viola Park, i giocatori stanno entrando man mano all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove rimarranno fino a mercoledì, quando dovranno partire alla volta della Germania per la trasferta di Conference League sul campo del Mainz.

Rimane fortemente in bilico la posizione di Stefano Pioli, che ha comunque rigettato la possibilità di dimettersi in prima battuta dal suo attuale incarico e aspetta che sia casomai la società a decidere di separare le avventure professionali. In tal senso proprio nella serata di oggi è previsto un summit tra l'attuale corpus dirigenziale viola (che dopo le dimissioni di Pradè conta sul dt Goretti e sul dg Ferrari) e lo stesso Pioli, per capire se ci saranno le condizioni per poter andare avanti ancora nonostante le difficoltà, o servirà invece tagliare il cordone. Lo riferisce il portale Firenzeviola.it.

Massima allerta comunque sul fronte sicurezza, attorno al Viola Park. E non a caso il centro sportivo della Fiorentina è già stato blindato dalle forze dell'ordine: presenti forze di polizia davanti all'ingresso principale della struttura, che si trova nel comune di Bagno a Ripoli adiacente a Firenze, con tanto di cellulare.

