Fiorentina, Ranieri: "Adesso deve esserci un entusiasmo incredibile. Per me mese difficile"

Luca Ranieri ha parlato anche in conferenza stampa dopo il successo colto a Como. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di FirenzeViola.it: "È stato un mese difficile, con parecchi alti e bassi. Non poter aiutare la squadra mi ha fatto male perché so che sono uno dei protagonisti e se siamo messi male è anche colpa mia. Ho cercato di dare il massimo anche non giocando e oggi sono davvero felice perché questa vittoria ci serviva per creare entusiasmo in vista delle prossime partite".

Quanto ha sofferto in questo periodo?

"Per tutti è stato un mese difficile perché andare al campo in questa situazione è complicato. Io ho accettato la scelta del mister di dare la fascia a David, io sono a disposizione e quando ho l'occasione cerco di dare il massimo".

Come si gestisce la settimana che viene?

"Stavolta non è difficile ma ci deve essere un entusiasmo incredibile. Abbiamo fatto una grande vittoria, senza prendere gol dopo il novantesimo. Questa partita ci deve dare altra grinta, ora andiamo in Polonia per portare avanti anche la Conference. Per il Pisa ci sarà tempo, sappiamo che è un derby e dobbiamo vincere".

I minuti finali?

"Abbiamo lavorato tanto in questa settimana per lasciare meno spazio possibile. Siamo stati bravi a non abbassarci troppo, stavolta non hanno creato pericoli. Abbiamo fatto una grande partita".

Che errore non rifarebbe?

"Stavo parlando soprattutto di prestazioni, so di non averne fatte all'altezza come l'anno scorso e qualche volta ho sbagliato nei comportamenti, me ne rendo conto. Ma ripeto, ho accettato la decisione del mister e ora per il bene della squadra l'importante è la salvezza. Non possiamo andare in Serie B, ce lo dicamo tutti i giorni".