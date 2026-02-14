Fiorentina, Ranieri: "Finalmente una grandissima partita. Abbiamo sofferto da grande"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria per 2-1 contro il Como in trasferta. Queste le sue parole, a partire dalla soddisfazione per un successo così importante: "Siamo felici, finalmente abbiamo atto una grandissima partita. Complimenti a tutta la squadra. Venivamo da un periodo difficile e ci serviva una prestazione del genere. Abbiamo sofferto da grande, attaccato con voglia di conquistare qualcosa di importante. Adesso testa bassa e a giovedì, ma torniamo a casa con un grande sorriso".

Lo spirito è stato quello giusto.

"La verità è che siamo in zona retrocessione, tutte le partite devono essere fatte in questo modo. Sbaglieremo in alcune situazioni ma dobbiamo uscirne tutti insieme, da squadra".

Ha fatto una grande prestazione.

"Tutti abbiamo fatto una grandissima partita, gli attaccanti ci hanno aiutato veramente tanto, noi difensori siamo rimasti compatti. È stata una prestazione quasi perfetta, dispiace per il gol subito, contro una grande squadra. Questa vittoria ci darà entusiasmo per le prossime sfide".

Di fronte avevate una grande squadra.

"Sì, è stato bello soffrire da grande squadra, abbiamo perso tanti punti dopo il novantesimo ma oggi abbiamo goduto tanto a giocare così bassi e a soffrire tutti insieme".