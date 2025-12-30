Carnevali: "Vogliamo far crescere il marchio Sassuolo. Senza gli Squinzi difficile tutto questo"

Un benvenuto simbolico a ogni nuova vita della città, nato dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo e il Sassuolo Calcio. È stato presentato questa mattina nella Sala Giunta il progetto "Sassuolo, cresciamo insieme", dedicato alle neonate e ai neonati residenti a Sassuolo fin dalla nascita o dall'adozione. L'iniziativa prevede la consegna di un Baby Kit a tinte neroverdi, un omaggio simbolico che rappresenta il primo gesto di accoglienza della comunità sassolese verso i suoi nuovi cittadini.

L'ad Giovanni Carnevali ha parlato così a margine della presentazione, con le parole riportate da sassuolonews.net: "Stiamo lavorando per cercare di far sì che il logo Sassuolo, il marchio Sassuolo, la squadra Sassuolo ma anche la città Sassuolo in tanti ambiti possa crescere, possa crescere non soltanto sotto l'aspetto sportivo ma anche su tutte quelle iniziative che possono essere iniziative sociali, iniziative che possano dare anche un'immagine positiva, perché penso che oggi tutti noi non è che dobbiamo pensare soltanto al calcio giocato, ma dobbiamo pensare anche a tante altre opportunità, in questo caso dedicata a quei bimbi e le bimbe che nascono, ma tante volte si fanno anche iniziative che possano essere legate anche a persone che possono aver bisogno".

E avere a fianco una famiglia forte è importante. "Credo che questo sia determinante perché io penso sempre che tutto per prima cosa parte dalla proprietà, poi dopo si scende con la società, con i dirigenti della società, per poi dopo arrivare all'allenatore e i giocatori. Se non c'è una proprietà forte e una proprietà che ti dà la possibilità di lavorare, come in questo caso è la famiglia Squinzi, difficilmente puoi portare avanti un progetto come quello del Sassuolo Calcio, che è un progetto ormai che penso che sia un po' riconosciuto da tutti come un progetto una società di calcio che comunque ha una sua immagine ed è ritenuta comunque qualche cosa di particolare".