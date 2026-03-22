Live TMW Inter, Esposito: "Rimarcherei che siamo a +6. Nazionale? Sono più dispiaciuto per il pari"

Allo stadio Artemio Franchi, al termine della partita tra Fiorentina e Inter nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (1-1 il risultato finale), è intervenuto Francesco Pio Esposito. Il centravanti dei nerazzurri ha parlato ai microfoni della sala stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

23.33 - Inizia la conferenza stampa di Pio Esposito.

È arrivato il gol subito, poi non l'avete chiusa.

"Siamo partiti con l'approccio giusto e positivo, abbiamo trovato subito il gol. Dopo la Fiorentina ha avuto il merito di prendere campo e ha meritato il pari".

Come si sente pensando che avrete tanta pressione per andare al Mondiale?

"In questo momento sono più dispiaciuto per il pareggio, stasera era una partita molto, molto importanti. Da domani penserò alla Nazionale".

L'Inter è un po' in calo. Qual è l'umore in spogliatoio?

"Sapevamo che sarebbe stata una partita importante per noi, non potevamo che essere dispiaciuti, ma voglio rimarcare il fatto che siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani".

23.37 - Finisce la conferenza di Esposito.