Cristiano Ronaldo dice addio al Portogallo, Gonçalo Ramos rompe il silenzio: "Grazie di tutto"

Nel giorno più triste del calcio lusitano, segnato dall'annuncio ufficiale dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese, arriva un gesto inaspettato che prova a mettere la parola fine a mesi di tensioni, veleni e dualismi mediatici. A firmarlo è Gonçalo Ramos, l'attaccante del Milan che ha raccolto la pesante eredità di CR7 al centro dell'attacco, il quale ha voluto omaggiare pubblicamente il suo ormai ex capitano.

Sotto il videomessaggio con cui Ronaldo ha salutato i tifosi dopo 23 anni di record e trionfi, tra milioni di reazioni da tutto il mondo, è spuntato il commento di Ramos: "Grazie di tutto", accompagnato dall'emoji delle mani giunte.

La fine di un lungo "giallo" mediatico

Il messaggio di Gonçalo Ramos assume un peso specifico enorme alla luce delle durissime polemiche delle ultime settimane. Dopo l'esclusione di Ronaldo dall'undici titolare da parte del CT Jorge Jesus a favore del milanista, l'ambiente attorno alla Nazionale era diventato a dir poco incandescente.

Il punto di massima tensione si era toccato quando Ramos aveva condiviso (e poi rapidamente rimosso) una storia su Instagram con una citazione sullo "status di essere il migliore", interpretata dai social come una frecciata diretta al cinque volte Pallone d'Oro. Quell'episodio aveva scatenato una vera e propria gogna web da parte della fanbase di CR7, che aveva preso d'assalto i profili di Ramos e di sua moglie Margarida, mentre la Federazione perdeva milioni di follower e il Presidente Pedro Proença cercava disperatamente di mediare una tregua.