Fiorentina, Kean ha lavorato ancora a parte. Differenziato anche per Parisi e Fortini
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti nella mattinata odierna dopo due giorni di riposo. Come già comunicato dal club viola, Robin Gosens sarà costretto a fermarsi a causa dell’infortunio rimediato all’11’ della sfida contro il Lecce: gli esami hanno escluso lesioni, ma il giocatore non sarà comunque a disposizione per la gara di domenica contro il Sassuolo.
Situazione ancora incerta, invece, per Moise Kean, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini: anche nella seduta odierna i tre hanno svolto lavoro differenziato e restano in dubbio per il prossimo impegno di campionato.
A riportarlo è Firenzeviola.it.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio: “Impossibile e ingiusto”
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile