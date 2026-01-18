TMW Fiorentina, la Primavera osserva 1' di silenzio nonostante non sia scesa in campo

Il ricordo di Rocco Commisso sta accompagnando anche oggi l’intera giornata del mondo viola, andando oltre il calcio giocato. Anche i settori giovanili della Fiorentina hanno voluto rendere omaggio al Presidente scomparso. Al Viola Park, infatti, non solo le squadre impegnate in gare ufficiali hanno osservato il minuto di silenzio, ma anche chi non è sceso in campo.

La formazione Primavera, che oggi non aveva impegni di campionato, ha interrotto la seduta di allenamento per raccogliersi in un momento di silenzio, ricordando Commisso prima di iniziare il lavoro sul campo. Il minuto di raccoglimento è stato esteso a tutto il settore giovanile, a conferma della volontà del club di rendere omaggio a un uomo che ha investito con convinzione nel futuro della Fiorentina, credendo fortemente nella crescita dei ragazzi e nella centralità del vivaio. Il Viola Park, casa quotidiana delle squadre giovanili, è forse il simbolo più concreto di questa visione.