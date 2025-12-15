TMW Milan, sospiro di sollievo per Gabbia: gli esami hanno escluso lesioni al ginocchio

Sospiro di sollievo in casa Milan, in merito all'infortunio patito da Matteo Gabbia nel corso della sfida poi pareggiata contro il Sassuolo nella sfida delle 12.30 di domenica, gara valida per la 15^ giornata di Serie A.

Il centrale rossonero, infortunatosi da solo in un'azione di ripiegamento difensivo, era rimasto a lungo a terra per un problema al ginocchio, con la dinamica dell'infortunio che aveva fatto temere per un problema grava. Ma gli esami effettuati questa mattina hanno parzialmente rassicurato. Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro, con gli esami strumentali che però hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali. Da capire quale sarà il suo percorso di recupero, con la Supercoppa Italiana alle porte. Il Milan giocherà giovedì 18 dicembre contro il Napoli, alle ore 20 italiane.