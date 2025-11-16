Il Corriere Fiorentino apre con gli esterni viola: "Le ali da ritrovare"

"Le ali da ritrovare", titola così Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina. La risalita della Fiorentina passa anche dagli esterno: Dodò e Gosens finora hanno deluso. Vanoli dovrà cercare di far riaccendere la scintilla.

Da punti di forza a punti di domanda il passo è stato breve. Nei primi tre mesi di stagione il rendimento di Gosens e Dodò non ha rappresentato un’eccezione nel mare magno di difficoltà della Fiorentina: con motivi e storie diverse anche gli esterni viola, certezze granitiche della scorsa annata, hanno visto le loro prestazioni di partita in partita sempre più ridimensionarsi, almeno fino a oggi.

Per Vanoli recuperare la miglior versione di Gosens e Dodò, proteggere la crescita di Fortini e ritrovare la scintilla in Parisi sarà imprescindibile, in attesa di trasformare i punti di domanda fin qui accumulati nei tanto attesi punti in classifica, scrive il quotidiano.