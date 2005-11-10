La Fiorentina mette la freccia: gran gol di Njie, viola avanti sul Sassuolo 1-2 al 50'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:44Serie A
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02.11.2026 19:44Serie A
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La Fiorentina la ribalta a Reggio Emilia con una rete di Alieu Njie al 50'. Grande giocata dello svedese che riceve palla da fuori area, si accentra e col destro la mette nell'angolino più lontano. Secondo gol consecutivo, dopo quello segnato all'Aalanta.
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