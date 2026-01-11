Fiorentina-Milan 1-1, Allegri infuriato nel finale: ha lasciato il campo prima della fine del match
TUTTO mercato WEB
Episodio curioso nel finale di Fiorentina-Milan. Mister Massimiliano Allegri ha infatti lasciato il campo prima del triplice fischio del signor Massa perché - riporta Sky Sport - infuriato coi suoi giocatori. Il tecnico rossonero ha preferito rientrare negli spogliatoi quando i viola stavano ancora attaccando, ripreso dalle telecamere mentre scendeva gli scalini del tunnel del Franchi.
Alla fine, per sua fortuna, la Fiorentina ha soltanto sfiorato il 2-1, ma senza riuscire a realizzarlo. Parità tra Viola e Milan nel 20° turno di Serie A.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Serie A
Serie B
Palermo, Inzaghi: "Abbiamo comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile