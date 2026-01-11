Fiorentina-Milan 1-1, Allegri infuriato nel finale: ha lasciato il campo prima della fine del match

Episodio curioso nel finale di Fiorentina-Milan. Mister Massimiliano Allegri ha infatti lasciato il campo prima del triplice fischio del signor Massa perché - riporta Sky Sport - infuriato coi suoi giocatori. Il tecnico rossonero ha preferito rientrare negli spogliatoi quando i viola stavano ancora attaccando, ripreso dalle telecamere mentre scendeva gli scalini del tunnel del Franchi.

Alla fine, per sua fortuna, la Fiorentina ha soltanto sfiorato il 2-1, ma senza riuscire a realizzarlo. Parità tra Viola e Milan nel 20° turno di Serie A.