Fiorentina, minacce di morte alle fidanzate dei calciatori viola. Alcune hanno sporto denuncia

Il clima attorno alla Fiorentina si fa sempre più rovente. La squadra di Vanoli è uscita sconfitta anche oggi, dal match col Sassuolo, perso per 3-1 a Reggio Emilia. La classifica si fa sempre più brutta e la rabbia dei tifosi è tanta, ma alle volte supera i limiti e arriva a compiere episodi vergognosi.

Come quelli che stanno riguardando diverse fidanzate dei calciatori viola, che hanno ricevuto ripetute minacce di morte o simili messaggi spregevoli attraverso i social network. Molte hanno già sporto denuncia, alcune sono anche uscite allo scoperto sui propri canali, come ha fatto la moglie di Dodo, Amanda, rendendo pubblici - tramite Storie Instagram - gli incresciosi commenti sotto un suo post.