Fiorentina, ora Strasburgo o Rakow: alle 14 il sorteggio di Conference League

Passata la paura, la Fiorentina di Paolo Vanoli aspetta di conoscere la propria avversaria nelle gare degli ottavi di finale di Conference League. Il sorteggio prenderà il via oggi alle 14 in quel di Nyon. Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale.

Teste di serie (prime otto classifica fase campionato): Strasbourg (FRA), Raków (POL), AEK Atene (GRE), Sparta Praga (CZE), Rayo Vallecano (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Mainz (GER), AEK Larnaca (CYP).

Non teste di serie (vincitrici degli spareggi): Lausanne-Sport (SUI), Crystal Palace (ENG), Lech Poznań (POL), Samsunspor (TUR), Celje (SVN), AZ Alkmaar (NED), Fiorentina (ITA), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE).

I possibili accoppiamenti



Parte sinistra

Lech Poznań - Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar - AEK Atene o Sparta Praga

Crystal Palace - Mainz o AEK Larnaca

Fiorentina - Strasbourg o Raków



Parte destra

Samsunspor - Shakhtar Donetsk o Rayo Vallecano

Celje - Sparta Praga o AEK Atene

Sigma Olomouc - AEK Larnaca o Mainz

Rijeka - Rakow o Strasbourg

Le date dell’Europa League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera. Il calendario dei quarti di finale e, in linea di massima, delle semifinali sarà comunicato il 20 marzo 2026, dopo le partite di ritorno degli ottavi di finale.