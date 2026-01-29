Fiorentina, Moise Kean si è allenato in gruppo. Ma per Napoli resta da valutare

Moise Kean si è allenato col resto del gruppo a disposizione di mister Paolo Vanoli e quindi sono in aumento le possibilità di vederlo in campo nell'importantissima sfida che la Fiorentina giocherà sabato alle ore 18 al Maradona contro il Napoli.

L'attaccante, come mostrato dal video della seduta pubblicato dalla Fiorentina, ha lavorato insieme al resto dei compagni dopo i problemi alla caviglia delle ultime settimane che lo hanno costretto a saltare le sfide contro Bologna e Cagliari di campionato e contro il Como in Coppa Italia. Da segnalare come in casa Fiorentina ci siano problemi anche per Roberto Piccoli, centravanti che proprio contro il Como ha accusato un risentimento all'adduttore. Per questo, immaginare una Fiorentina con Gudmundsson nel ruolo di falso nove non è da escludere.