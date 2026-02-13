Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, niente da fare per Gudmundsson: domani contro il Como non ci sarà

Fiorentina, niente da fare per Gudmundsson: domani contro il Como non ci sarà
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:47
Alessio Del Lungo

Albert Gudmundsson ha cercato di recuperare dal suo infortunio in tutti i modi, ma non riuscirà a esserci domani contro il Como. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il dolore alla caviglia sinistra è ancora troppo forte e, malgrado abbia provato ad allenarsi in gruppo, non è in grado di dare un contributo accettabile per la situazione in cui è al momento la Fiorentina.

Il precedente di Moise Kean ha insegnato qualcosa, il club gigliato non vuole prendersi il minimo rischio, perché perderlo per più tempo sarebbe peggio che fargli saltare una o due partite adesso. L'obiettivo, neanche così scontato, adesso diventa esserci contro il Pisa settimana prossima: il derby sarà uno snodo cruciale per l'importanza della gara e per la classifica. Tradotto, Vanoli non potrà sbagliarlo.

Gudmundsson in stagione è sceso in campo 22 volte in Serie A, segnando 4 gol, una in Coppa Italia, 5 in Conference League, con 2 reti all'attivo, e 2 nei preliminari della competizione europea, firmando un gol. Numeri alla mano un rendimento al di sotto di quello che ci si potrebbe aspettare da uno come lui: serve mandare un segnale forte.

