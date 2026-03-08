Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: Kean nemmeno in panchina. Cuesta con Cremaschi
Manca sempre meno alla sfida tra la Fiorentina ed il Parma, gara in programma a partire dalle ore 15:00 al Franchi e valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A. Per i viola il grande dubbio riguardava la presenza o meno di Moise Kean, che non ce la fa e non va neanche in panchina. Cuesta, privo di Bernabé, sceglie Cremaschi dal 1'. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.
Allenatore: Paolo Vanoli.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Sorensen, Nicolussi-Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Esteves, Ondrejka, Elphage, Carboni, Mena Martinez, Conde.
Allenatore: Carlos Cuesta