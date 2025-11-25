Fiorentina, pessimismo per Dodò: rischia di saltare il resto del 2025 per infortunio

È durato 45 minuti, poi Dodò ha dovuto alzare bandiera bianca nel big match contro la Juventus nel weekend e restare negli spogliatoi, perdendosi così la ripresa causa infortunio. Ma secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, ieri il terzino destro della Viola si è sottoposto ad accertamenti medici per via dell'edema riportato, pur senza ottenere una diagnosi precisa in cambio. Però il dolore c'è, ed è tanto, e prima di 20-30 giorni sarà quasi utopia rivedere in campo il brasiliano di 27 anni.

Oggi gli esami verranno svolti un'altra volta, ma dalle parti del Viola Park c'è il timore che non possa continuare a giocare nel 2025. E questo non fa altro che peggiorare la situazione alla Fiorentina, visto che Gosens non ha ancora recuperato appieno dal suo di infortunio. Ma volendo trovare il lato positivo, secondo il quotidiano toscano la questione rinnovo di contratto è ripartita. In maniera netta e concreta, tra l'altro.

Un piccolo sorriso visto il gelo degli ultimi mesi, con tanto di silenzio e rifiuto da parte del giocatore classe '98 ad accomodarsi attorno al tavolo con la dirigenza della Fiorentina per trattare la sua permanenza. Mentre l'agente ha sempre spinto affinché optasse per un cambio di squadra, preferibilmente in un grande club. Ma in assenza di offerte, il procuratore di Dodo è arrivato in Italia e in seguito ad un confronto con il suo assistito ha incontrato il neo ds Goretti domenica pomeriggio. La volontà, si apprende, è di allungare l'accordo di altri due anni con la Fiorentina, con l'aggiunta di un'opzione di estensione fino al 2030. Lato club gigliato è arrivata un'apertura a riguardo, ma la trattativa è aperta e il disgelo è diventato realtà.