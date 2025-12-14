La Fiorentina non funziona, Piccoli ne è simbolo: 27 milioni, per Vanoli è invisibile

In casa Fiorentina sono ore di grande apprensione e preoccupazione, visto che nello scontro salvezza della 15^ giornata di Serie A contro l'Hellas Verona non solo la squadra di Vanoli ha dovuto rimandare ancora una volta l'appuntamento con il primo successo in campionato, ma c'è stato persino da incassare un nuovo giro a vuoto, l'ennesima sconfitta di questo avvio a tinte viola che a molti sta portando a pensare con sempre maggior concretezza all'incubo della Serie B.

Nell'ambiente della Fiorentina è partita ormai da settimane la 'caccia al colpevole', che ha portato tra le altre cose a scosse di assestamento sia per quanto riguarda la panchina che in dirigenza. Nulla però sembra essere cambiato e, osservando la squadra procedere inerme nel fondale della classifica di Serie A, si può riassumere tutto quanto non funziona nei toscani, con la gestione di Roberto Piccoli.

Volendo, si potrebbe arrivare a sostenere che Piccoli sia un po' l'uomo-immagine di questa Fiorentina nella quale non funziona nulla. Pagato 27 milioni di euro per essere 'semplicemente' il centravanti di riserva del presente, nelle ultime partite è pure scomparso dal campo. Passino gli zero minuti di giovedì scorso con la Dinamo Kiev, ma non averlo visto entrare nemmeno in una partita tanto 'disperata' come quella con il Verona, suona come un segnale difficile da ignorare.