Fiorentina-Pisa, in tribuna c'è anche Martinelli: il portiere della Samp è fermo per infortunio
C'è Anche Tommaso Martinelli al Franchi per seguire il derby fra Fiorentina e Pisa. Il portiere classe 2006, passato alla Sampdoria in prestito secco durante il mercato di gennaio, al momento è fermo per infortunio e ne ha approfittato per tornare nella sua Firenze per seguire dal vivo i suoi ex compagni di squadra in un match delicatissimo per la classifica.
