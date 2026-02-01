Un 2006 e un 2008 in campo per la Sampdoria: Martinelli e Palma, gioventù e personalità

Gioventù e personalità. All'anagrafe Tommaso Martinelli e Marco Palma hanno rispettivamente 20 anni e 17 anni, 18 ancora da compiere il prossimo 13 marzo. In campo però sembra davvero non abbiano paura di niente. I due rinforzi del mercato estivo della Sampdoria sono stati lanciati da Angelo Gregucci e Salvatore Foti in queste due partite con l'estremo difensore schierato già dalla trasferta di Catanzaro mentre il difensore ex Udinese è sceso in campo ieri per la prima volta nel derby ligure vinto contro lo Spezia di ieri sera.

Imbattuto nelle due partite giocate

L'estremo difensore ha dimostrato di non avere timore al debutto con la nuova casacca, e soprattutto alla prima esperienza lontano da Firenze. 180 minuti di imbattibilità per il portiere natio di Bagno a Ripoli e zero gol incassati nelle due partite in cui è sceso in campo. Qualche sbavatura nelle uscite ma anche sicurezza trasmessa al reparto difensivo.

Chiusure e tanta personalità

Il centrale arrivato in prestito dai bianconeri friulani ha dimostrato ottima scelta di tempo nelle chiusure dimostrando, come detto in apertura, grande personalità nonostante la sua giovane età. Peccato solo per l'espulsione, probabilmente un doppio giallo poteva essere la scelta più corretta anche per Vlahovic, ma se le premesse sono quelle viste al "Ferraris", i presupposti perché cresca e migliori in maglia blucerchiata ci sono tutte.