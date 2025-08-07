Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, rinnovo o cessione per Mandragora? La soluzione entro la prossima settimana

Fiorentina, rinnovo o cessione per Mandragora? La soluzione entro la prossima settimanaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:00Serie A
di Daniel Uccellieri

In casa Fiorentina tiene banco la situazione legata al rinnovo di contratto di Rolando Mandragora. Come si legge su Firenzeviola.it il club viola ora ha fretta di conoscere la volontà del ragazzo e quindi entro la fine della prossima settimana ha tutta l'intenzione di tornare a parlare col suo entourage per capire se verrà confermata la richiesta di aumento di ingaggio o se si potrà trattare più o meno alle stesse cifre percepite attualmente, ovvero circa 1,6 milioni di euro.

Gli agenti sono convinti che la Fiorentina stia prima cercando di piazzare gli esuberi per poter alzare sensibilmente la proposta al centrocampista, ma all'interno del Viola Park sta maturando l'idea che in caso di ulteriore richiesta di aumento si possa immaginare anche una squadra senza Mandragora.

La Fiorentina si aspetta di risolvere la vicenda legata al rinnovo di contratto di Mandragora entro la prossima settimana, ma la sensazione è che senza il via libera da parte del giocatore a proseguire alle attuali condizioni, il club gigliato proverà a trovare un acquirente per il giocatore. Il Betis, che aveva cercato il centrocampista viola, aveva messo sul piatto 4 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa. La Fiorentina partirà verosimilmente da una richiesta da 10 milioni di euro, anche se nelle battute finali del calciomercato estivo, è plausibile che il via libera possa arrivare anche per una cifra inferiore.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
La Fiorentina si allena a Leicester: out Bianco e Mandragora La Fiorentina si allena a Leicester: out Bianco e Mandragora
Mandragora manda un messaggio criptico tra rinnovo e mercato: "Segui il processo..."... Mandragora manda un messaggio criptico tra rinnovo e mercato: "Segui il processo..."
La Fiorentina si allena a St. George Park: out solo Mandragora, si rivede Dzeko La Fiorentina si allena a St. George Park: out solo Mandragora, si rivede Dzeko
Altre notizie Serie A
Cajuste, addio al Napoli: "Non vedevo l'ora di tornare all'Ipswich, sono davvero... Cajuste, addio al Napoli: "Non vedevo l'ora di tornare all'Ipswich, sono davvero felice"
Pallone d'oro, PSG-Inter 9-2. Condò: "Mi sorprende l'assenza di Inzaghi" Pallone d'oro, PSG-Inter 9-2. Condò: "Mi sorprende l'assenza di Inzaghi"
Mister Tudor porta la Juve a cena fuori: tutti presenti, anche i calciatori in uscita... TMWMister Tudor porta la Juve a cena fuori: tutti presenti, anche i calciatori in uscita
Il Torino punta sul Cholito. L’Inter aspetta Lookman TMW NewsIl Torino punta sul Cholito. L’Inter aspetta Lookman
Ci avreste mai creduto? McTominay candidato al Pallone d'Oro, altro che sorpresa Ci avreste mai creduto? McTominay candidato al Pallone d'Oro, altro che sorpresa
Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre Focus TMWSerie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Torino, Simeone ha firmato un contratto triennale con opzione per un'ulteriore stagione... Torino, Simeone ha firmato un contratto triennale con opzione per un'ulteriore stagione
Lezzerini sul ritorno alla Fiorentina: "Ho sempre sognato di vestire di nuovo questa... Lezzerini sul ritorno alla Fiorentina: "Ho sempre sognato di vestire di nuovo questa maglia"
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Inizia il poker del mercato: rischi e strategie
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Cholito Simeone è il nuovo centravanti del Torino. La formula dell'accordo col Napoli
Immagine top news n.1 Colpo Manchester United, accordo col Lipsia per Sesko! Cifre e dettagli dell'operazione
Immagine top news n.2 Pallone d'Oro 2025, ci sono McTominay e due interisti. Donnarumma unico italiano: i 30 candidati
Immagine top news n.3 Rilancio del Como, Alvaro Morata a un passo dal ritorno in Serie A: le ultime sull'affare
Immagine top news n.4 Torino, ecco Simeone dal Napoli. Terminate le viste mediche del Cholito, ora la firma
Immagine top news n.5 Hojlund può andare via in prestito. Il Manchester United apre al diritto di riscatto
Immagine top news n.6 Juventus-Kolo Muani, Modesto è fiducioso: "Stiamo prendendo le informazioni necessarie"
Immagine top news n.7 Grande occasione o grande rischio? Perché il Bologna valuta Gil per il dopo Ndoye
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.2 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.3 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.4 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Michele: "Roma, servirà tempo a Gasperini. Dovbyk deve migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Adani: "Inter, Lookman fa la differenza. Bonny deve migliorare su un aspetto"
Immagine news Serie A n.2 Cajuste, addio al Napoli: "Non vedevo l'ora di tornare all'Ipswich, sono davvero felice"
Immagine news Serie A n.3 Pallone d'oro, PSG-Inter 9-2. Condò: "Mi sorprende l'assenza di Inzaghi"
Immagine news Serie A n.4 Mister Tudor porta la Juve a cena fuori: tutti presenti, anche i calciatori in uscita
Immagine news Serie A n.5 Il Torino punta sul Cholito. L’Inter aspetta Lookman
Immagine news Serie A n.6 Ci avreste mai creduto? McTominay candidato al Pallone d'Oro, altro che sorpresa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cremonese, scelto il vice di Audero. A un passo l'arrivo di Silvestri: contratto annuale
Immagine news Serie B n.2 Blesa si presenta: "Arrivare in un club come il Cesena mi è sembrata una grande opportunità"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Fulignati bis: "Sono al posto giusto al momento giusto. Può essere un anno positivo"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Barreca: "Trattativa chiusa in poco tempo. Qui per dimostrare il mio valore"
Immagine news Serie B n.5 Colpo a centrocampo per la Sampdoria. Henderson firma un triennale con opzione
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, report medico: lesione al bicipite femorale per Frederic Veseli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, ai dettagli l'arrivo di Fazzi. Scambio con la Ternana: in rossoverde va Proietti
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, il ds Cutolo: "Rosa forte e vincente, con Cianci chiuso tutti gli slot della lista"
Immagine news Serie C n.4 Milanese torna all'Ascoli. Arriva dalla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, si sblocca il mercato: Dalle Mura a Carrara, Venturi va alla Virtus Entella
Immagine news Serie C n.6 Cerignola, Di Toro: "Tascone-Salernitana? Senza novità a breve termine, resta con noi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, il centrocampo parla ecuadoregno: dal Valencia arriva Kerlly Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e sale al 12° posto. Mai così bene dal 2014
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
Immagine news Calcio femminile n.4 Lisa Boattin saluta la Juventus Women. Quattordici i trofei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Ballon d'Or, tutte le candidate per l'edizione 2025: due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.6 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women's Club of the Year"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?