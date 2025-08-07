Fiorentina, rinnovo o cessione per Mandragora? La soluzione entro la prossima settimana

In casa Fiorentina tiene banco la situazione legata al rinnovo di contratto di Rolando Mandragora. Come si legge su Firenzeviola.it il club viola ora ha fretta di conoscere la volontà del ragazzo e quindi entro la fine della prossima settimana ha tutta l'intenzione di tornare a parlare col suo entourage per capire se verrà confermata la richiesta di aumento di ingaggio o se si potrà trattare più o meno alle stesse cifre percepite attualmente, ovvero circa 1,6 milioni di euro.

Gli agenti sono convinti che la Fiorentina stia prima cercando di piazzare gli esuberi per poter alzare sensibilmente la proposta al centrocampista, ma all'interno del Viola Park sta maturando l'idea che in caso di ulteriore richiesta di aumento si possa immaginare anche una squadra senza Mandragora.

La Fiorentina si aspetta di risolvere la vicenda legata al rinnovo di contratto di Mandragora entro la prossima settimana, ma la sensazione è che senza il via libera da parte del giocatore a proseguire alle attuali condizioni, il club gigliato proverà a trovare un acquirente per il giocatore. Il Betis, che aveva cercato il centrocampista viola, aveva messo sul piatto 4 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa. La Fiorentina partirà verosimilmente da una richiesta da 10 milioni di euro, anche se nelle battute finali del calciomercato estivo, è plausibile che il via libera possa arrivare anche per una cifra inferiore.