Mandragora spiazza Muric e porta la Fiorentina in vantaggio: col Sassuolo è 0-1 al 10'
La Fiorentina si porta subito avanti grazie al rigore trasformato da Rolando Mandragora. Calcio di punizione netto ai danni del Sassuolo, dopo che lo stesso Mandragora aveva calciato nel mezzo per Parisi, travolto da Muric dopo averlo anticipato.
