Mandragora fa esplodere il Franchi con un sinistro sotto l'incrocio: 1-1 tra Fiorentina e Juventus
Trova subito il pareggio la Fiorentina al 48' del secondo tempo con un sinistro potentissimo di Rolando Mandragora che si infila sotto la traversa. Rete magnifica quella del centrocampista viola e gara con la Juventus di nuovo in parità.
