Atalanta, solo 1-1 con il Kairat Almaty. Sarri: "Difficile reagire con 14 giocatori fuori"

L'Atalanta evita la figuraccia completa, ma non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat Almaty alla New Balance Arena, in Conference League. Vittoria ancora rimandata per Sarri, che non trova il successo dallo scorso 15 ottobre e non riesce a fermare l'emorragia. Solo l'ingresso di Krstovic evita di farci parlare di un'altra sconfitta contro la modesta squadra kazaka, che al di là della sofferenza nel finale non ruba nulla, a Bergamo.

Le scelte

Nonostante il momento delicato, Sarri non può fare a meno di cercare di far rifiatare qualche big. Fuori De Ketelaere, Krstovic, Ederson e Zappacosta. Davanti c'è Scamacca, con Rowe, Samardzic e Sulemana a supporto, in mezzo Elmas e Pasalic. Esordio dal primo minuto per il 19enne Idele come terzino destro.

Carnesecchi para, Pasalic spreca

Dopo due guizzi di Rowe che va vicino al gol in avvio (di destro e di testa) l'Atalanta ha qualche difficoltà nel trovare spazi. Ci pensa il Kairat a mettersi in difficoltà da solo: Kassabulat rischia l'autogol su retropassaggio per Anarbekov. Bisogna attendere il 26' per altri squilli: Rowe riceve da Bernasconi, destro a giro dal limite parato da Anarbekov. C'è anche il Kairat: Carnesecchi è attento e reattivo sui tentativi di Guel e Mrynskiy. Pasalic riceve da Elmas, ma solo davanti al portiere mette incredibilmente fuori.

Segna il Kairat, Sarri cambia

Nella ripresa Sarri cambia: dentro Ederson per uno spento Sulemana. Doccia fredda al 53': Samardzic perde palla, Edmilson imbuca e Guel fa 0-1 con la difesa di Sarri che lascia un'autostrada. Sarri cambia subito proprio Samardzic e Rowe inserendo De Ketelaere e Zalewski, che fa partire l'azione dalla quale arriva il tiro al volo di Idele, che poteva fare meglio.

Krstovic entra e segna: 1-1 all'82'

Elmas pericoloso due volte, nel primo caso segna pure sull'assist di Zalewski, ma in fuorigioco. Entra anche Krstovic per uno Scamacca anonimo ed è proprio l'ex Lecce a favorire la girata di Ederson all'80', ma Anarbekov gli dice no. Sul corner successivo il portiere kazako esce male: sponda di Obric e Krstovic fa 1-1. Assalto nel finale della Dea, più con il cuore che con le idee: ci prova Pasalic da fuori, ma manda alto. Finisce 1-1 fra i fischi dello stadio.

Le parole di Sarri a fine gara

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match, interviene l'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri. Ecco le sue parole "Che cosa non ha funzionato? Se in un momento in cui hai fuori 14 giocatori questa deve essere la settimana di rilancio, la vedo dura. Oggi avevamo 10 infortunati e quattro giocatori con valutazioni che sconsigliavano l'utilizzo per più di mezz'ora, quindi diventa difficile. Potevamo vincerla sicuramente se non prendevamo un gol stupido, poi dopo la partita si è fatta difficile. Meno male che non abbiamo mollato, perlomeno dal punto di vista della voglia di portare in fondo un risultato positivo. Abbiamo fatto fatica: la circolazione della palla è stata piuttosto lenta e abbiamo faticato ad attaccare gli spazi e a giocare contro una squadra chiusa. Però, con tantissime attenuanti, prendiamo questo punto e vediamo di andare a conquistare la qualificazione più avanti, quando staremo meglio sotto tutti i punti di vista".