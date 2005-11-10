Milan inguardabile, il Ferencvaros sbanca San Siro: 0-2. Compromesso l'accesso diretto agli ottavi

Un Milan troppo brutto per essere vero. Svuotato dal derby, appagato. E che si presenta col Ferencvaros con una leziosità insopportabile, quasi come se la vittoria gli fosse dovuta. Gli ungheresi non avevano mai vinto in Italia, ci riescono questa sera a San Siro. E lo fanno con merito: 0-2, in una partita che, se non ci fosse stato Torriani, si sarebbe virtualmente chiusa nel primo tempo. Lo stesso Torriani che, paradossalmente, spianerà la strada ai magiari a inizio ripresa.

Ungheresi a San Siro senza paura

Eppure sono 6 le novità rispetto alla partita contro l'Inter. Un turnover che non sta premiando, con un Milan inoffensivo, dominante solamente in un possesso palla però sterile e che prima del 39' non solo non ha fatto nemmeno un tiro in porta, ma raramente ha superato la metà campo. Giù il cappello per il Ferencvaros, che è arrivato alla Scala del Calcio con ben altre ambizioni. Gli ungheresi sono intraprendenti, sfruttano tutte le defaillances rossonere e vanno vicino al gol in almeno quattro occasioni. In tutte quante Torriani risponde presente con ottimi interventi.

Amorim ne cambia tre all'intervallo, ma è il Ferencvaros a colpire

Ruben Amorim prova a riaccendere la squadra inserendo a inizio ripresa Christian Pulisic, Diego Moreira e Mario Gila. Escono Alphadjo Cisse (nel giorno della sua prima convocazione in Nazionale maggiore), Sankhoun Diawara e Yunus Musah. Una rivoluzione che non funziona, anzi: è il Ferencvaros a passare al 52': pasticcio clamoroso di De Winter che serve un pallone pericoloso a Torriani. Il portiere non riesce ad addomesticare il pallone e se lo fa soffiare da Zachariassen: lo stende ma l'arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio con Joseph che liberissimo appoggia in rete. C'è anche tempo per il raddoppio, segna ancora Joseph al termine di un clamoroso contropiede che fa trovare la squadra inspiegabilmente scoperta. Milan irriconoscibile.

Situazione critica in Europa League

La reazione del Milan è confusa, ma di fatto il portiere avversario non compie parate. Ed è il Ferencvaros che ha più di un'occasione per segnare lo 0-3. Che sarebbe stato più che meritato. Triplice fischio, il Milan esce tra i fischi. E a inizio novembre ha già compromesso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Non era semplice.