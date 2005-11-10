Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat

Risultato finale: Atalanta-Kairat Almaty 1-1

L'Atalanta evita la figuraccia completa, ma non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat Almaty alla New Balance Arena, in Conference League. Vittoria ancora rimandata per Sarri, che non trova il successo dallo scorso 15 ottobre e non riesce a fermare l'emorragia. Solo l'ingresso di Krstovic evita di farci parlare di un'altra sconfitta contro la modesta squadra kazaka, che al di là della sofferenza nel finale non ruba nulla, a Bergamo.

Le scelte

Nonostante il momento delicato, Sarri non può fare a meno di cercare di far rifiatare qualche big. Fuori De Ketelaere, Krstovic, Ederson e Zappacosta. Davanti c'è Scamacca, con Rowe, Samardzic e Sulemana a supporto, in mezzo Elmas e Pasalic. Esordio dal primo minuto per il 19enne Idele come terzino destro.

Carnesecchi para, Pasalic spreca

Dopo due guizzi di Rowe che va vicino al gol in avvio (di destro e di testa) l'Atalanta ha qualche difficoltà nel trovare spazi. Ci pensa il Kairat a mettersi in difficoltà da solo: Kassabulat rischia l'autogol su retropassaggio per Anarbekov. Bisogna attendere il 26' per altri squilli: Rowe riceve da Bernasconi, destro a giro dal limite parato da Anarbekov. C'è anche il Kairat: Carnesecchi è attento e reattivo sui tentativi di Guel e Mrynskiy. Pasalic riceve da Elmas, ma solo davanti al portiere mette incredibilmente fuori.

Segna il Kairat, Sarri cambia

Nella ripresa Sarri cambia: dentro Ederson per uno spento Sulemana. Doccia fredda al 53': Samardzic perde palla, Edmilson imbuca e Guel fa 0-1 con la difesa di Sarri che lascia un'autostrada. Sarri cambia subito proprio Samardzic e Rowe inserendo De Ketelaere e Zalewski, che fa partire l'azione dalla quale arriva il tiro al volo di Idele, che poteva fare meglio.

Krstovic entra e segna: 1-1 all'82'

Elmas pericoloso due volte, nel primo caso segna pure sull'assist di Zalewski, ma in fuorigioco. Entra anche Krstovic per uno Scamacca anonimo ed è proprio l'ex Lecce a favorire la girata di Ederson all'80', ma Anarbekov gli dice no. Sul corner successivo il portiere kazako esce male: sponda di Obric e Krstovic fa 1-1. Assalto nel finale della Dea, più con il cuore che con le idee: ci prova Pasalic da fuori, ma manda alto. Finisce 1-1 fra i fischi dello stadio.