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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00Serie A
06.11.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

INTER, LO SCHIAVO NUOVO DIRECTOR OF FOOTBALL DEVELOPMENT. ROMA, NEL MIRINO UN ESTERNO: PIACCIONO GITTENS E KVERNADZE. IL MILAN PAGHERÀ 3,5 MILIONI DI EURO PER AVERE KROSCHE. JUVENTUS, PER IL FUTURO OCCHI SU KOVACS. NAPOLI, MCTOMINAY CHIEDE TROPPO: RINNOVO DIFFICILE. IL TORINO SEGUE MIKOLAJEWSKI DEL PARMA.

La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Simone Lo Schiavo è il nuovo Director of Football Development dell'Inter. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato sul proprio sito, nel quale lo ha accolto.

Il mercato di gennaio sarà fondamentale per la Roma. La priorità individuata dalla dirigenza è acquistare un esterno offensivo in grado di garantire imprevedibilità. Tra i nomi seguiti figurano Jamie Gittens del Chelsea, Endrick del Real Madrid, Jamie Leweling dello Stoccarda e Giorgi Kvernadze del Frosinone. In particolare, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, quello del talento in forza ai Blues è un pro­filo che piace e che era stato già inse­guito nella sessione estiva.

Il Milan è pronto a pagare la clausola di risoluzione automatica per permettere a Markus Krosche di lasciare l'Eintracht Francoforte e diventare l'Head of Football dei rossoneri. Il Diavolo verserà nelle casse dei tedeschi 3,5 milioni di euro, il dirigente sarà operativo dall'1 gennaio 2027.

La Juventus ha sfidato l'AZ di Bendeguz Kovacs, attaccante del club olandese che i torinesi seguono con attenzione. Già la scorsa estate i bianconeri avevano provato a prenderlo a zero, ma il rinnovo fino al 2029 ha frenato la trattativa. A riportarlo è Tuttosport.

Scott McTominay chiedeva al Napoli 12 milioni di euro all'anno per rinnovare, poi però con il passare del tempo il centrocampista ha abbassato le proprie pretese, arrivando fino a 10. L'impressione è che a 8-9 si potrebbe chiudere l'accordo per il rinnovo, ma difficilmente De Laurentiis accetterà certe cifre e di conseguenza in estate la cessione resta un'ipotesi.

Il Torino continua a seguire l’attaccante polacco Daniel Mikolajewski, classe 2006 che sta facendo molto bene con la maglia del Lucerna, ma di proprietà del Parma. La valutazione in questi mesi è aumentata in maniera considerevole, si parla infatti non a caso di una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

KANE RINNOVA COL BAYERN, RAPHINHA CON IL BARCELLONA. ALISSON VERSO L’ADDIO AL LIVERPOOL: CI SONO DUE CLUB BRASILIANO. EMERY-ASTON VILLA, PRONTO IL RINNOVO

Due rinnovi importanti per due top club europei: il Bayern Monaco ha infatti annunciato il rinnovo di Harry Kane che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Il Pallone d’Oro 2026 ha scelto di proseguire la sua avventura in Baviera, dove dal suo arrivo nell’estate 2023 è diventato il simbolo del nuovo corso del club tedesco. Il Barcellona blinda uno dei protagonisti della sua nuova era. Il club catalano ha annunciato il rinnovo di contratto di Raphael Dias Belloli, meglio conosciuto come Raphinha, che ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2030. Una scelta che certifica il peso raggiunto dal brasiliano all'interno del progetto blaugrana, dopo un percorso iniziato nell'estate del 2022.

Il futuro di Alisson Becker sarà lontano dal Liverpool con cui andrà a scadenza di contratto al termine della stagione. Sul portiere brasiliano potrebbe esserci nuovamente l’interesse della Juventus, che l’aveva seguito in estate, anche se al momento il Brasile sembra essere un’opzione più concreta. Il giocatore piace infatti molto al Flamengo, nonostante l’età non più giovanissima del portiere e l’ingaggio elevato, e all’Internacional Porto Alegre, club nel quale Alisson è cresciuto e a cui è rimasto fortemente legato, avendo in passato già espresso il desiderio di farvi ritorno.

Unai Emery è vicino a blindare il suo futuro all'Aston Villa e a spegnere definitivamente le voci su un possibile interesse del Manchester United. Il tecnico spagnolo, protagonista della rinascita del club negli ultimi quattro anni, è pronto a firmare un nuovo accordo (quello attuale scade nel 2029) con i Villans dopo i colloqui avanzati avuti mercoledì con il presidente Nassef Sawiris.

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