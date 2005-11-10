Genoa, dal sogno del debutto in Nazionale al ritorno in campo: i 158 giorni di Venturino

Il tradizionale "ponte" dei compagni di squadra. Sotto, fra le pacche dei giocatori rossoblù, c'è un Lorenzo Venturino sorridente e pronto a dare il suo contributo alla causa del Genoa. L'attaccante è infatti tornato ieri ad allenarsi con il gruppo dopo cinque mesi passati ai box. 158 giorni. Un periodo che sembrava essere infinito per un ragazzo di appena 20 anni ma alla fine la luce in fondo al tunnel prima si è intravista e adesso alla fine è splendente più che mai.

L'operazione a giugno scorso

Era il 31 maggio quando il classe 2006, allora in prestito alla Roma, aveva lasciato il rituro di Coverciano per un problema al tendine rotuleo. Era la Nazionale di Silvio Baldini, quella del post Gattuso, quando in prima squadra il ct dell'Under 21 aveva convocato i suoi ragazzi. E tra questi ovviamente c'era anche Venturino che però, come detto, dovette alzare bandiera bianca. Pochi giorni più tardi l'operazione di pulizia al ginocchio programmata da tempo che gli ha fatto perdere non solo la preparazione ma anche i primi tre mesi di campionato.

Il ritorno in gruppo

Adesso, con il ritorno in squadra (nel suo Genoa), la possibilità di mettersi in luce alla corte di Daniele De Rossi. Un esterno d'attacco servirà al tecnico rossoblù che già può contare su una rosa molto ampia. Da capire se sarà convocabile già per la gara contro il Milan di domenica pomeriggio oppure se serviranno altre due settimane per mettere benzina nelle gambe. Ma Lorenzo è pronto a ritagliarsi uno spazio. "Appena sarà pronto sarà un giocatore nostro a tutti gli effetti - aveva detto De Rossi prima della gara casalinga contro il Como - Spero di dargli spazio rispetto allo scorso anno".