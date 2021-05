Fiorentina, su Maxi Olivera c'è il pressing del Penarol: l'esterno sarà liberò a giugno

Secondo Deportes CAP, il Penarol sarebbe molto interessato a Maxi Olivera, terzino sinistro che in estate vedrà scadere il suo legame con la Fiorentina. Per l'esterno dunque si prospetta un ritorno in Sudamerica, visto che difficilmente i viola si muoveranno per un prolungamento del suo contratto.