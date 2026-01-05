Sirene per un ritorno in Serie A di Vavro: piace alla Fiorentina, lo segue anche la Roma

La Fiorentina promette di essere una delle squadre più attive in questo calciomercato di Serie A e la ricerca di rinforzi della società viola, pronta ad affidarsi a Fabio Paratici come guida per le mosse sulla finestra di gennaio, svaria entro vari ruoli. Un primo colpo in entrata è già arrivato, quello di Solomon dallo stesso Tottenham dal quale arriverà anche il dirigente, ma i viola lavorano già ai prossimi.

E in tal senso emerge una pista di mercato per la Fiorentina direttamente dalla Germania. Viene accostato ai toscani il difensore centrale Denis Vavro (29 anni), che ha tra l'altro già un trascorso in Serie A, avendo giocato per la Lazio dal 2019 al 2021 e successivamente per una seconda parentesi all'inizio della stagione 2021/22. In biancoceleste è stato alla stregua di una meteora, ma si è ripreso in seguito.

Stando a quanto viene riferito dal portale tedesco Wolfsburger Allgemeine Zeitung, infatti la dirigenza della Fiorentina sarebbe interessata ad acquistare Vavro nel calciomercato di gennaio che è iniziato in via ufficiale il 2. Stando alle informazioni, il Wolfsburg lo valuta circa 7 milioni di euro e sul danese ci sarebbe anche un'altra squadra di Serie A interessata sullo sfondo, nello specifico la Roma.