Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: riecco Kean. Kulenovic insieme a Che Adams
Il sabato della 24ª giornata di Serie A si chiude con lo scontro salvezza tra Fiorentina e Torino, in programma al Franchi alle 20:45. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Kouadio, Fortini, Ranieri, Gosens, Balbo, Ndour, Fabbian, Fazzini, Harrison, Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams.
A disposizione: Israel, Siviero, Biraghi, Ebosse, Nkounkou, Pedersen, Anjorin, Perciun, Tameze, Aboukhlal, Zapata, Njie, Simeone.
Allenatore: Marco Baroni.
