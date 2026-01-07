Fiorentina, Vanoli: "Delusi per il finale, ma il risultato è giusto. Fagioli da Nazionale"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 contro la Lazio: "Quando sei a due minuti dalla fine in vantaggio rimane un po' di delusione, ma nel complesso il risultato è giusto. L'approccio nel primo tempo è stato un po' lento, poi abbiamo subito queste situazioni su palle inattive che ci hanno fatto perdere un pochino di autostima però la squadra ha saputo reagire e dopo il pareggio ci siamo sciolti andando meritatamente in vantaggio. Nel nostro vocabolario va messa la parola continuità, devo fare un plauso ai ragazzi. Dobbiamo continuare su questa strada".

Fiorentina diversa rispetto a un mese fa?

"Adesso sappiamo stare in partita e reagire a quegli eventi che prima ci potevano abbattere, col lavoro questa squadra sta uscendo. Dobbiamo evitare alcuni errori nella costruzione, bisogna migliorare in tante cose però mi tengo questa reazione. Stiamo provando a cambiare marcia".

Sente di essere entrato nella testa di questi giocatori?

"Ci voleva un po' di pazienza e di tempo, che non abbiamo. La situazione non à facile, ma con questa voglia e questa continuità la strada è quella giusta. Dobbiamo guardare di partita in partita, provando a migliorarci".

Quanto è importante la qualità di Fagioli?

"Sono contento, perché da quando sono arrivato il ragazzo sta facendo prestazioni importanti. Le qualità tecniche si conoscevano anche prima, ma sotto il profilo della personalità ha preso in mano questa squadra, si diceva che non potesse fare il play ma è un ragazzo ambizioso che deve puntare anche alla Nazionale".