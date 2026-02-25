Fiorentina, contratto fino a giugno con opzione unilaterale di rinnovo: Vanoli si gioca il futuro

Inutile girarci attorno. Con Paolo Vanoli la Fiorentina ha cambiato marcia. Con l'arrivo del tecnico ex Toro sulla panchina viola, la squadra ha ripreso a macinare punti e per la prima volta, con il successo casalingo contro il Pisa nel derby, ha messo la testa fuori dalla zona retrocessione. La strada certamente è ancora lunga ma in campo Kean e compagni hanno messo i presupposti per condurre in porto la barca. Tre vittorie consecutive innanzitutto quelle raccolte dall'allenatore che sta piano piano riavendo la sua rivincita.

E dal risultato dipende anche il futuro dell'allenatore, legato alla società per il momento fino a giugno. All'arrivo sulla panchina della Fiorentina, il mister ha firmato un contratto di otto mesi con rinnovo unilaterale, quindi con decisione esclusivamente del club, per un'altra stagione. Un prolungamento, si legge sull'edizione del Corriere dello Sport, che non è quindi vincolato ai risultati.

I numeri però danno ragione a Vanoli: nelle ultime 10 gare i punti conquistati sono ben 15 punti, ovvero viaggiando ad una media di 1,5 punti a partita. La proiezione dei viola a fine campionato sarebbe quindi di 42 punti, ovvero salvezza praticamente certa. Diversi anche i punti recuperati sulle dirette concorrenti, ovvero 12 sulla Cremonese, 8 sul Torino, 7 sul Lecce, 2 sul Genoa, e 1 sul Cagliari.