Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, Vanoli: "Derby da vincere, non da giocare. Tifosi sempre con noi"

Fiorentina, Vanoli: "Derby da vincere, non da giocare. Tifosi sempre con noi"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:00Serie A
Andrea Carlino

La Fiorentina supera 1-0 il Pisa nel derby toscano del “Franchi”, valido per la 26/a giornata di Serie A, grazie alla rete di Moise Kean al 13’, e aggancia Lecce e Cremonese a quota 24 punti, lasciando i nerazzurri a 15 insieme al Verona nella zona calda della classifica. Nel post gara ai microfoni di DAZN l’allenatore viola Paolo Vanoli ha analizzato una partita vissuta con grande tensione fino al recupero, sottolineando il peso specifico del successo in chiave salvezza e la risposta emotiva della squadra davanti a una curva che non ha mai smesso di sostenere il gruppo. Il tecnico ha richiamato il concetto di responsabilità legato alla maglia, la necessità di lavorare su gestione e velocità del possesso e la volontà di trasferire subito energie mentali sulla sfida di ritorno di Conference League.

Mister, cominciamo dagli ultimi istanti, quelli in cui la Fiorentina ha sofferto di più. Come li ha vissuti e cosa è riuscito a trasmettere alla squadra dall’alto, dove non poteva farsi sentire più di tanto?
"Sono i minuti che stiamo vivendo da un po’ di tempo. Stavolta li abbiamo gestiti meglio, con molta più attenzione, però per come è stata la partita non devi arrivare nel finale a vivere questi momenti. Sapevamo che era una partita importantissima, tre punti che valevano sei se non nove. Un ringraziamento, io penso che questa vittoria sia per i nostri tifosi, perché era una partita che l’abbiamo giocata anche per loro, perché fino adesso, nonostante le difficoltà e dove siamo adesso, ci hanno sempre sostenuto. Adesso dobbiamo guardare partita dopo partita, dobbiamo guardare la prossima, adesso abbiamo il ritorno di Conference, dobbiamo recuperare più energia possibile e non fare l’errore di andare con superficialità nella prossima partita."

Da quando è arrivato a Firenze, questa stagione sembra lunghissima, con tante fasi diverse. L’immagine di stasera è la curva che esplode e l’urlo di Ranieri a schiacciare la paura: che simbolo è per la gente e per i giocatori?
"L’ho sempre detto da quando sono arrivato: per noi è stata una stagione, e lo è tuttora, difficile. Quando cambi l’obiettivo non è facile subito riuscire a capire come si giocano le partite, ogni partita, nonostante hai dei valori importanti. Però devo dire che i tifosi, da quando sono arrivato io, nonostante che quando ci siamo riuniti per parlarci in faccia, sono sempre stati vicini alla squadra, sono sempre stati vicini. Io penso che stasera, l’ho detto anche ai ragazzi, un derby non bisogna giocarlo, bisogna vincerlo, e soprattutto bisogna ricordarsi la responsabilità della maglia, di quello che si indossa per delle partite così importanti. L’abbiamo fatto, non abbiamo fatto niente, perché il percorso è ancora lungo, ci sono altre partite, ma adesso non dobbiamo guardare più avanti. Adesso dobbiamo recuperare e portare a casa il passaggio del turno in Conference, ripeto, con grande attenzione."

Nel primo tempo ottimo gioco, nella ripresa più sofferenza. Il salto di qualità passa dal cambiare a volte caratteristiche o dall’insistere sempre sul vostro DNA tecnico?
"Hai ragione. Per dirti, col Como abbiamo sofferto, ma siamo sempre stati ordinati per tutti i 95 minuti. A volte, secondo me, nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, devi gestire meglio la partita, su questo devi avere sempre l’attenzione di guardare avanti. A volte noi, quello che dobbiamo migliorare, è un po’ la velocità della palla: siamo lenti, stop e passaggio, stop, guardiamo e passaggio, e questo non ti fa trovare gli spazi, non ti fa trovare l’uomo libero e torni indietro, è una cosa che dobbiamo migliorare. Il primo tempo l’abbiamo fatto abbastanza bene, il secondo tempo per tante situazioni è un po’ calato e, secondo me, Fagioli nel secondo tempo doveva essere un po’ più ordinato, perché è quel giocatore che ci fa girare un po’ la squadra. Grazie, buona settimana e buon ritorno."

Articoli correlati
Fiorentina, Vanoli: "Adesso abbiamo lo spirito di soffrire. Dedichiamo la vittoria... Fiorentina, Vanoli: "Adesso abbiamo lo spirito di soffrire. Dedichiamo la vittoria ai tifosi"
Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchina Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchina
Derby e riscatto, il Pisa tra emergenza e scelte. Il Corriere Fiorentino: "Hiljemark... Derby e riscatto, il Pisa tra emergenza e scelte. Il Corriere Fiorentino: "Hiljemark scioglie il rebus portiere. A Firenze è sfida vera"
Altre notizie Serie A
Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo... Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo
Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze,... Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
"Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa... "Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa vedono la B
Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è... Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è quella giusta"
Pisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"... Live TMWPisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"
Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo... Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo
Pisa, Hiljemark: "Primo tempo disastroso, ma ci sono ancora 12 partite da giocare"... Pisa, Hiljemark: "Primo tempo disastroso, ma ci sono ancora 12 partite da giocare"
Fiorentina, Ndour: "Adesso siamo molto più squadra. Ho fatto i complimenti a Nicolas"... Live TMWFiorentina, Ndour: "Adesso siamo molto più squadra. Ho fatto i complimenti a Nicolas"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Baroni la new entry
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.1 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean è tornato, Ranieri è ancora decisivo. Nicolas leader
Immagine top news n.2 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.3 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
Immagine top news n.4 Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.6 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.7 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo
Immagine news Serie A n.2 Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
Immagine news Serie A n.3 "Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa vedono la B
Immagine news Serie A n.4 Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è quella giusta"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"
Immagine news Serie A n.6 Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Immagine news Serie C n.5 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV