Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchina

Il confronto in veste di allenatori tra Paolo Vanoli e Oscar Hiljemark è completamente inedito anche perché lo svedese è approdato da pochissimo sulla panchina del Pisa. Così come, ovviamente, non ci sono precedenti tra il tecnico scandinavo e la Fiorentina.

Vanoli invece affronta il Pisa per la prima volta in Serie A. Ma in Serie B ci sono invece tre incroci. Ebbene, in queste tre partite, l’allenatore nato a Varese, non ha perso nemmeno un confronto. A dirla tutta ha anche vinto due di queste tre gare. Imbattuto dunque e quasi con una striscia perfetta.

Non solo Vanoli, è ad un passo dalle 50 vittorie in campionato, in panchina, tra Serie A e Serie B. Con un successo della Fiorentina raggiungerebbe questo traguardo. Viceversa, dovesse la Fiorentina perdere farebbe cifra tonda anche in questo caso, arrivando però a 40 sconfitte in 123 gare (compresa quella di oggi) tra Venezia, Torino e Fiorentina appunto.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS PISA

2 vittorie Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Pisa

5 gol fatti squadre Vanoli

3 gol fatti Pisa