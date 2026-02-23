Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchina

Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:06Le Statistiche
Redazione Footstats

Il confronto in veste di allenatori tra Paolo Vanoli e Oscar Hiljemark è completamente inedito anche perché lo svedese è approdato da pochissimo sulla panchina del Pisa. Così come, ovviamente, non ci sono precedenti tra il tecnico scandinavo e la Fiorentina.

Vanoli invece affronta il Pisa per la prima volta in Serie A. Ma in Serie B ci sono invece tre incroci. Ebbene, in queste tre partite, l’allenatore nato a Varese, non ha perso nemmeno un confronto. A dirla tutta ha anche vinto due di queste tre gare. Imbattuto dunque e quasi con una striscia perfetta.

Non solo Vanoli, è ad un passo dalle 50 vittorie in campionato, in panchina, tra Serie A e Serie B. Con un successo della Fiorentina raggiungerebbe questo traguardo. Viceversa, dovesse la Fiorentina perdere farebbe cifra tonda anche in questo caso, arrivando però a 40 sconfitte in 123 gare (compresa quella di oggi) tra Venezia, Torino e Fiorentina appunto.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS PISA
2 vittorie Vanoli
1 pareggio
0 vittorie Pisa
5 gol fatti squadre Vanoli
3 gol fatti Pisa

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta" Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera" Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali: Vanoli coi titolari. C'è Iling, Gudmundsson... Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali: Vanoli coi titolari. C'è Iling, Gudmundsson in panchina
Altre notizie Le Statistiche
Essere rossoblu porta a non segnare nei primi 15 minuti. Una striscia di pareggi Essere rossoblu porta a non segnare nei primi 15 minuti. Una striscia di pareggi
Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchina Se vince o perde, Vanoli fa cifra tonda. Una sfida inedita in panchina
La Fiorentina non riesce a non subire gol. Il doppio zero che mette in ansia il Pisa... La Fiorentina non riesce a non subire gol. Il doppio zero che mette in ansia il Pisa
Nicola una delle vittime preferite di Gasperini. La vittoria indimenticabile con... Nicola una delle vittime preferite di Gasperini. La vittoria indimenticabile con la Roma
La grande attenzione della Roma in area. La zampata che manca nei recuperi La grande attenzione della Roma in area. La zampata che manca nei recuperi
Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match Genoa-Torino e quell’ultimo, decisivo quarto d’ora dei match
Che guadagno per il Milan nei secondi tempi! Sfida contro chi sa capitalizzare i... Che guadagno per il Milan nei secondi tempi! Sfida contro chi sa capitalizzare i gol
La ricerca del 17esimo marcatore e la monetina bergamasca che è valsa uno scudetto... La ricerca del 17esimo marcatore e la monetina bergamasca che è valsa uno scudetto
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.1 Il Torino cambia allenatore, ecco il primo passaggio: esonerato Baroni, c'è il comunicato
Immagine top news n.2 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
Immagine top news n.3 Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.5 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.6 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.7 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Immagine news Serie A n.2 Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo voleva il Torino, ci hanno provato altri due club. Ma Ignacchiti è incedibile per l'Empoli
Immagine news Serie B n.2 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.3 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.4 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.6 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Immagine news Serie C n.2 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, citofonare Mandorlini. Padre e figlio in vista del big match contro l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV