Missione compiuta per la Fiorentina: vittoria di carattere con lo Jagiellonia e ora testa al Pisa

Una vittoria di grande carattere. Una Fiorentina non bella ma estremamente efficace e concreta esce dalla trasferta di Bialystok con il massimo bottino: un netto 0-3 contro lo Jagiellonia che mette il sigillo al passaggio del turno agli Ottavi di Conference League e rende la gara di ritorno in programma tra una settimana al Franchi una formalità soltanto da gestire. Per la prima volta in stagione la Fiorentina vince due partite consecutive, per giunta in trasferta, una grande iniezione di fiducia in vista del delicatissimo derby contro il Pisa in programma lunedì.

La rivincita di Vanoli

Nonostante una Fiorentina particolarmente rimaneggiata, con ben otto Primavera, Vanoli aveva chiesto e ottenuto concentrazione massima. Quella vista in Polonia è l’ennesima prova di come i viola si siano definitivamente tolti i panni della paura e abbiano imbracciato la strada della consapevolezza. “Non era facile far cambiare l'andamento della squadra, non ho la bacchetta magica ma serve comunque il lavoro” le parole del tecnico nel post partita, che ha poi aggiunto: “Quando ti trovi a 5 punti in classifica e ultimo è dura. A volte giocare a calcio non basta, devi avere uno spirito combattivo. Le grandi prestazioni le abbiamo fatte con le big, con le piccole, può essere il Pisa perché è un derby e uno scontro diretto quindi in pratica vale 9 punti, dobbiamo fare la differenza. Dobbiamo fare la provinciale e non essere presuntuosi dicendo 'Siamo la Fiorentina'".

Ora testa al derby

E adesso, come detto, la Fiorentina si butterà a capo fitto nel weekend che precede il derby contro il Pisa, in programma lunedì pomeriggio alle ore 18:45 e valido per la 26ª giornata di Serie A. Un appuntamento in cui Vanoli recupererà Kean, Fagioli, Dodo e Solomon, tutti rimasti a riposo per la gara di Conference. Qualche dubbio in più per David De Gea e Albert Gudmundsson: se il primo dovrebbe esserci nonostante sia reduce da una sub-lussazione al dito di una mano, per l’islandese servirà attendere qualche giorno per capire se riuscirà a smaltire il problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori anche a Como.