Fiorentina, serve una scossa al più presto: Vanoli pensa al cambio di modulo

Situazione molto difficile in casa Fiorentina. L'inizio di stagione è stato a dir poco deludente con la squadra ultima in classifica insieme al Verona e soprattutto senza ancora riuscire a vincere una partita in campionato. Il cambio di guida tecnica, con Paolo Vanoli che ha preso il posto di Stefano Pioli, non ha per il momento dato i suoi frutti con i risultati che non sono ancora arrivati.

Cambio di modulo

Serve una scossa per cambiare rotta. Una di questa, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, può essere un cambio di modulo, L'allenatore viola infatti starebbe pensando a variare qualcosa nell'assetto tattico passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2. L’idea potrebbe essere abbassare Dodo e Gosens sulla linea dei difensori, un centrocampo a tre ed un trequartista alle spalle di Kean e Piccoli.

Kean e il mercato

E proprio dall’ex attaccante della Juventus che ci si attende un qualcosa di più. La punta per il momento ha realizzato solo due reti rispetto ai 12 totalizzati a questo punto della stagione l’anno scorso. Ovviamente si chiede un cambio di passo anche a lui per ritornare a trascinare la squadra come ha dimostrato di saper fare. Poi ci sarà anche il mercato con un esterno e un difensore che farebbero al caso della Fiorentina.