Fiorentina, Vanoli: "Non vorrei parlare di Oulai. Beto? Da lui tutti pretendono di più"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alle tante domande su Christ Inao Oulai: "Non ne vorrei parlare: è un ragazzo, sapete tutti a chi lo paragono. Giovedì mi ha dato una bella risposta. Ma dico che sono arrivate troppe critiche su Fagioli: è stato criticato in modo pesante, solo per un tempo sbagliato. Dobbiamo tutti stare con i piedi per terra. Fagioli può far tutto, sia la mezzala che il regista".

Come mai in attacco la squadra fatica?

"Io voglio che gli attaccanti giochino sempre per la squadra. Sia Beto che Pellegrino sono bravi a fare un certo tipo di lavoro ma dobbiamo capire anche noi che sono punte che prediligono i cross. Sono tutte cose di conoscenza, queste. Dobbiamo lavorare molto di più sotto l'aspetto offensivo e coinvolgere i giocatori".

Come sta Beto? Ci ha parlato?

"Sta bene, parlo molto con lui. Ma da un giocatore come lui tutti pretendono di più: non è una cattiveria, è normale. Con l'Atalanta è entrato bene e mi è piaciuto. Lui, così come Gonçalves, deve diventare un'arma in più per questa squadra".