Fiorentina, Vanoli: "Manca mentalità difensiva ma dopo Genoa abbiamo fatto solo miglioramenti"

Al termine della gara contro l'Atalanta, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Che punto è questo?

"I gol ssono un problema e stiamo cercando di risolverlo. Poi non ci va bene perché gli infortuni ci costringono a tanti cambi. Il problema è l'atteggiamento di squadra, non possiamo prendere due gol in quella maniera. Stiamo migliorando in fase offensiva ma serve essere più cattivi quando si difende più bassi. Sul primo gol CDK lascia lì Ndour, sul secondo Zalewski è andato troppo facilmente al tiro. Ci vuole più mentalità difensiva, ma dal secondo tempo di Genoa ha messo sempre un mattone in più. La prestazione è stata grande ma serve chiuderla".

E' un pari che sa di sconfitta?

"Io non guardo la sconfitta o la vittoria. Stasera mi dispiace per i ragazzi perché li vedo in allenamento e vogliono dare una gioia al pubblico. A volte le cose non vengono perché vogliamo strafare ma è il bello di questa squadra. Deve però capire che all'interno della partita ci sono anche più partite".

Oulai merita una maglia?

"Oulai è un ragazzo giovane e come tale va fatto crescere anche lasciandoli in panchina. Si è trovato in Italia, in un campionato dove non conosce la lingua. Questa settimana l'ho visto diverso e stasera l'ho dimostrato. Ma per le potenzialità che ha ha ancora tanto da lavorare. Parliamo meno di lui e lasciamolo crescere. Il problema delle maglie è che poi vanno tenersele".

Perché Goncalves non gioca?

"In una costruzione ci vogliono i giusti incastri. Il puzzle principale oggi riguarda l'emergenza di non prendere gol: lo avevamo fatto bene a Milano aggiungendo un centrocampista in più. Io di Goncalves sono contento, sono sicuro che ci darà una mano".

Come si insegna a gestire i momenti?

"Attraverso gli errori e l'esperienza. I ragazzi hanno una voglia tremenda di dimostrare, ma questi miglioramenti fanno parte di un processo di lavoro di una squadra costruita in prospettiva futura. Anche stasera i ragazzi hanno fatto bene contro una grande squadra".

Come giudica la prestazione di Joao Mario?

"Sono contento di parlare di lui perché questa settimana gli ho fatto pubblicamente i complimenti perché nonostante l'ho preso poco in considerazione si è sempre allenato forte. Stasera ho avuto l'opportunità di metterlo e ha dimostrato il suo valore e questo è ciò che più mi piace. Senza togliere nulla a Valdepenas, ma Joao Mario dalla suaha anche l'esperienza. È stata una risposta importante per lui e per la squadra".

Come mai i cambi al 90'?

"Con l'Inter le ho fatte prima, mi è andata male. Oggi è andata meglio...".

Quanto le manca Atta?

"Lui è stato preso come un giocatore importante, anche se ho avuto la sfortuna di vederlo poco. I giocatori come lui in una squadra contano, lo stiamo aspettando a braccia aperte ma voglio che quando rientri sia al 100% per tutto il campionato. Rientro? Spero un pelo prima della sosta ma vediamo, non voglio dire nulla...".