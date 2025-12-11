Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Questo dev'essere solo l'inizio. Stasera in ritiro per stare insieme"

La Fiorentina torna a vincere dopo quasi due mesi e Paolo Vanoli si regala i primi tre punti da tecnico viola. L’allenatore interviene in conferenza stampa per analizzare la vittoria per 2-1 contro la Dinamo Kiev. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 21:05 - inizia la conferenza stampa

Una prima vittoria che da morale e che ha messo giocatori in luce

"Le risposte che cercavo, indipendentemente dal risultato che fa morale e che cercavamo a tutti i costi. Teniamo molto a questa competizione e faccio i complimenti a chi ha giocato e a chi è entrato. Questo dev'essere solo l'inizio, ogni partita per noi è una fatica e ora dobbiamo essere bravissimi a stare tutti insieme. Questa sera andremo in ritiro al Viola Park, così da stare insieme. Quando vieni da così tante sconfitte si deve lavorare sulla testa e stasera abbiamo messo un altro mattoncino: la strada è lunghissima e io non mi voglio esaltare".

Come sta Kean?

"Moise sta bene, alla fine aveva solo crampi".

Soddisfatto del cambio modulo?

"Ormai nel calcio i moduli non ci sono. Io andavo a cercare l'atteggiamento: cercavo questo. Faccio i complimenti a Kouamé, che tornava da un infortunio. Fortini è un giovane, non va caricato di responsabilità. La coperta era un po' corta".

Come valuta la prova di Richardson?

"Ci avevo parlato, quando lo avevo visto in campionato francese mi aveva già incuriosito. Dopo poco che ero arrivato ha perso il padre. Lui ha grande personalità tecnica, ma non si deve fidare solo di questo. Deve fare meglio la doppia fase, ad essere più ordinato tatticamente, ma lui ha grandi potenzialità, tecnicamente è un giocatore di valore".

Qual è la notizia più bella di oggi?

"Stasera mi porto a casa l'atteggiamento. Da quando sono qua è la prima volta che lo vedo e mi riflette. Poi sono contento dei gol degli attaccanti".

Parlava di trovare un clik: lo ha trovato?

"Io non voglio dire che oggi siamo guariti ma io con i ragazzi parlo tanto. La situazione resta complicata ma a volte ci sono episodi che danno la svolta. Questo dev'essere un nuovo inizio per un obiettivo importante: salvare la Fiorentina. Adesso c'è il Verona, un club capace di stare laggiù e noi dovremo avere la stessa umiltà di queste squadre. A quel punto io sono convinto che uscirà la qualità".

Ore 21:13 - inizia la conferenza stampa