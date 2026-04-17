Fiorentina, Vanoli: "Spero di recuperare Brescianini. Ecco come stanno Kean e Fagioli"

Dopo l'eliminazione dalla Conference League ad opera del Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato di diversi temi legati ai singoli della sua rosa.

Che margini di crescita ha Ndour?

"Tanti ragazzi sono cresciuti e lui in particolare. L'ho sempre seguito, l'anno scorso era tra i centrocampisti più promettenti e sta avendo una crescita esponenziale per mentalità. Deve continuare e sono veramente contento per lui. I centrocampisti ci stanno dando soddisfazione dal limite dell'area, con loro serve tempo per fargli capire".

Quanto ti dispiace non aver potuto affrontare la gara con tutti a disposizione e qual è la differenza tra il nostro calcio e quello inglese?

"Eravamo arrivati a questo doppio confronto con una rosa un po' dimezzata, abbiamo cercato di far la partita ma la qualità dei giocatori è evidente. Siamo stati bravi a recuperare Solomon, abbiamo messo lui e Gudmundsson sulla trequarti. Siccome sono stato criticato, abbiamo giocato a 3 e siamo stati pericolosi. Con Ndour avevamo anche il piano B, mettendo 6 giocatori tra le linee e l'abbiamo fatto bene. Ci è mancato Dodò stasera, ma faccio i complimenti a questo gruppo: hanno onorato la maglia. Se lavoriamo forte e bene, possiamo stare a questi livelli".

Come sta Fagioli e qualcuno recupera per Lecce?

"Già dal riscaldamento ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini, quando è stato con noi è stato importante. Moise stasera ha avuto un attacco influenzale e per questo stasera non era con noi. Lunedì ci sarà? Stiamo portando avanti passo dopo passo questo suo problema fisico".