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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 aprile

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 aprileTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00Serie A
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ANCHE L'INTER SU ALAJBEGOVIC. JUVENTUS, RUDIGER VERSO LA PERMANENZA AL REAL. I BIANCONERI INSISTERANNO PER KOLO MUANI. L'AGENTE DI HJULMAND: "ALLO SPORTING È FELICE". UDINESE, SOLDATI: "ZANIOLO RESTERÀ UN ALTRO ANNO". NAPOLI, LA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DA 25 MILIONI DI EURO DI LOBOTKA VARRÀ SOLO PER L'ESTERO. L'ATALANTA È CERTA: AVANTI CON PALLADINO

Anche l'Inter è fra le squadre che hanno messo nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco che abbiamo nostro malgrado ammirato nel disastro azzurro di Zenica. Attualmente al Salisburgo, il Bayer Leverkusen ha già attivato l'opzione di recompra per il termine della stagione. Anche se il futuro resta tutto da scrivere. A riportarlo è L'Interista.

Antonio Rudiger esce dai candidati per la Juventus? Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da TMW il centrale difensivo del Real Madrid è orientato a rimanere per un'altra stagione con le merengues, accettando un contratto inferiore rispetto a quello attuale (che gli garantisce circa 10 milioni di euro a stagione) per provare a vincere nuovamente la Champions League. L'annata dei madridisti non è stata all'altezza - finirà senza titoli, con il Barcellona che è lontanissimo in classifica - probabilmente lasciare in questo momento potrebbe influire negativamente sulla sua carriera in blanco.

Al termine di Arsenal-Sporting, intercettato dai microfoni di CMTV, Ivan Marko Benes, agente di Morten Hjulmand, ha risposto ad alcune domande in ottica mercato, con Juventus e Premier League che continuano a monitorarlo: "Non posso parlare di alcun accordo. Morten è nelle mani dello Sporting, sono brave persone, perciò sono sicuro che a un certo punto troveremo una soluzione".

Il presidente dell’Udinese Franco Soldati, a pochi giorni dal match dei friulani contro il Parma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della situazione di Zaniolo: “Stiamo lavorando ovviamente sul riscatto, è un giocatore che noi valutiamo molto positivamente per come si è inserito a Udine, che si è inserito in maniera veramente molto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista calcistico, molto professionale. Penso che dopo un anno così penso che Zaniolo resterà ancora un anno a Udine".

Mentre si gioca la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League in questo finale di stagione in Serie A, la Juventus pensa anche al prossimo futuro. Il riferimento è a Randal Kolo Muani, che nel frattempo ha cercato di rilanciarsi al Tottenham, ma senza troppa fortuna. Come sottolinea Tuttosport, infatti, il suo nome è destinato a tornare in auge per i bianconeri nei prossimi mesi. L'apprezzamento non è mai scaduto.

Stanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l'estero. Il Napoli si è tutelato sul possibile acquisto del centrocampista da parte di club italiani - in particolare dalla Juventus di Luciano Spalletti - e non ha intenzione di abbassare le proprie richieste, né di accontentare lo slovacco se dovesse arrivare una proposta dai bianconeri. La scelta è chiara, non c'è l'intenzione di cederlo a una società avversaria nonostante manchino solamente dodici mesi - da giugno in poi - alla scadenza contrattuale. Il contratto si prolungherà per un'altra stagione qualora dovesse giocare la metà delle partite della prossima annata. Quindi ipoteticamente - sempre che il Napoli abbia intenzione di puntare forte su Lobotka - mancherebbero due stagioni alla scadenza. È chiaro come sia un'estate importante per il centrocampista, visto che qualcosa succederà.

Avanti insieme, perché l'Atalanta è certa: in Raffaele Palladino è conscia d'aver trovato una guida perfetta per il proprio progetto. Fugge dall'etichetta, con sommo rispetto e riverenza, di erede di Gian Piero Gasperini perché di Gasp ce n'è uno, e anche se l'allenatore di Mugnano s'è abbeverato dalle indicazioni tattiche di quello di Grugliasco, si sta costruendo una sua identità.

ADESSO È UFFICIALE, BERNARDO SILVA LASCERÀ IL MANCHESTER CITY A FINE STAGIONE: CI PROVA ANCHE IL GALATASARAY. NEWCASTLE, HOWE POTREBBE PRENDERSI UNA PAUSA: PROPOSTI MOURINHO, MANCINI E FARIOLI. INTANTO BAYERN MONACO E ARSENAL VOGLIONO GORDON. LIVERPOOL IN PRIMA FILA PER SENESI: CI SONO ANCHE CHELSEA E MANCHESTER UNITED. CARDOZO DICE BASTA: IL PARAGUAIANO SI È RITIRATO

Dopo nove anni ricchi di successi, Bernardo Silva ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine della stagione. Una decisione che chiude un ciclo straordinario per il centrocampista portoghese, diventato uno dei simboli dell’era vincente dei Citizens. Arrivato nel 2017, Bernardo ha collezionato 451 presenze, entrando nella top 10 dei giocatori con più apparizioni nella storia del club e superando nomi illustri come David Silva. Il suo contributo è stato decisivo in uno dei periodi più gloriosi della squadra inglese: 19 trofei conquistati, tra cui sei Premier League, una Champions League, due FA Cup e cinque Coppe di Lega, fino all’ultimo successo, la Carabao Cup 2026 vinta proprio contro l’Arsenal.

Il Galatasaray ci prova per Bernardo Silva. Il centrocampista offensivo lascerà il Manchester City nel prossimo giugno e ha diversi club che hanno chiesto informazioni. Il Benfica vorrebbe provare a ingaggiarlo, mentre il Barcellona ha attivamente ricevuto la preferenza del calciatore, ma in quella posizione potrebbe esserci un problema chiamato Lamine Yamal. Poi c'è la Juventus che, da par suo, spera di convincerlo con il progetto Spalletti e l'idea di tornare a vincere titoli rispetto al recente passato. E poi ci sono i turchi, appunto. Che hanno mandato in avanscoperta Ilkay Gundogan, suo ex compagno di squadra, per cercare di avere una via preferenziale.

Come riporta il portale inglese TeamTalk, Eddie Howe avrebbe chiesto garanzie alla dirigenza del Newcastle in vista del mercato estivo, segnale di una situazione non del tutto definita. Secondo queste indiscrezioni, non è da escludere l’ipotesi di un suo passo indietro, con la possibilità di prendersi una pausa come già accaduto in passato. Intanto il club si sta muovendo dietro le quinte. Diversi intermediari avrebbero proposto profili di alto livello, tra cui José Mourinho e Roberto Mancini, entrambi con esperienza vincente in Premier League. Ma non sono gli unici nomi sul tavolo: piacciono anche Andoni Iraola, Oliver Glasner, Marco Silva e Francesco Farioli.

Il Liverpool si muove già in vista della prossima stagione e guarda con attenzione al mercato dei difensori. Tra i nomi più caldi spunta quello di Marcos Senesi, centrale argentino in uscita dal Bournemouth a parametro zero. Secondo quanto riportato da iPaper, i Reds sarebbero in pole position per assicurarsi il classe ’97, il cui contratto scadrà a fine giugno. Sul giocatore si registrano anche gli interessi di Chelsea e Manchester United, ma ad oggi la destinazione più concreta sembra proprio Anfield.

Con un messaggio affidato ai social, Oscar Cardozo ha chiuso ufficialmente la sua carriera da calciatore. L’ex attaccante paraguaiano ha annunciato il ritiro con un video pubblicato alle 00:13, mettendo fine a un percorso lungo e ricco di gol.

L’estate si avvicina e in casa Newcastle iniziano a emergere i primi interrogativi sul futuro dei big. Tra questi c’è Anthony Gordon, protagonista di una stagione importante e ora al centro di diverse attenzioni di mercato. Secondo quanto riportato dal Telegraph, su di lui si sono mossi club di primo piano: il Bayern Monaco lo considera un obiettivo prioritario e anche l’Arsenal segue con interesse la situazione. Il giocatore, dal canto suo, vorrebbe fare chiarezza sul proprio futuro prima dell’appuntamento con il Mondiale, così da arrivare alla competizione con una situazione definita.

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