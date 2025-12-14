Prima Bisseck e poi Lautaro: Inter avanti 2-0 sul Genoa a Marassi all'intervallo

Si è chiusa la prima frazione di gara al "Ferraris" con l'Inter in vantaggio per 2-0 sul Genoa. Parte subito forte il team di casa con una discesa a sinistra di Vitinha che mette un pallone a rimorchio non raccolto da Colombo. Sul pallone arriva Norton-Cuffy che calcia di prima intenzione senza trovare la porta. Al quinto minuto però i nerazzurri la sbloccano con Lautaro che tiene in campo un pallone difficile sulla linea del fondo e scarica su Bisseck. L’esterno salta Ellertsson e calcia sul primo palo superando Leali. La squadra di Chivu gioca molto sciolta e un cross di Luis Henrique al 13’ pesca la testa di Carlos Augusto che però non inquadra lo specchio della porta.

Lautaro trova il gol del raddoppio

Quando accelera l’Inter è sempre pericolosa e dopo un’azione in velocità Lautaro conclude con potenza ma troppo centralmente, blocca Leali. Poco dopo la mezz’ora, Esposito si volta all’interno dell’area di rigore e calcia di prima intenzione trovando però l’opposizione di Leali che salva la sua porta. Il raddoppio ospite arriva con una discesa di Carlos Augusto che appoggia per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si accentra e calcia sul palo opposto superando Leali.

