Fiorentina, Viti saluta: domani la firma con la Sampdoria per un nuovo prestito
Si può considerarsi definitivamente chiusa l'avventura di Mattia Viti alla Fiorentina. Il difensore toscano è da giorni fuori dal gruppo di Paolo Vanoli perché in attesa di nuova sistemazione.
Sistemazione arrivata oggi.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrale classe 2002, infatti, farà rientro al Nizza, club che detiene la titolarità del cartellino, per risoluzione del prestito, firmando, nella giornata di domani, con la Sampdoria.
Operazione, anche questa, a titolo temporaneo fino al termine della stagione.
Viti (23) saluta, dunque, Firenze e la maglia viola con un bottino di 16 presenze, 10 in Serie A e 6 in Conference League.
