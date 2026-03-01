Rakow sconfitto dal Lech Poznan: beffa nel finale per i prossimi avversari europei della Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Il Rakow, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, è stato beffato nel finale nel 23° turno di Ekstraklasa sul campo del Lech Poznan, altra formazione impegnata nella competizione europea e potenziale incrocio dei viola in un’eventuale semifinale. La squadra rossoblù è infatti caduta 4-3 dopo essere stata in vantaggio per ben due volte, restando così al quarto posto in classifica a quota 34 punti.
Il Lech, invece, grazie a questo successo ha agganciato momentaneamente in vetta lo Jagiellonia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"