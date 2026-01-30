La neve su Conte e la stella Osimhen, ma anche Gundogan e Sané: Juve, ecco il Galatasaray

La neve di Istanbul e il grande spauracchio Victor Osimhen. Sono due dei temi che accompagnano la sfida tra Juventus e Galatasaray, spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, che metterà i bianconeri di fronte alla formazione turca. Sorteggio sfortunato: il Gala ha chiuso al ventesimo posto la League Phase, ma era un’autentica mina vagante.

Come sta andando in campionato?

Il duello per il titolo è con il Fenerbahçe, ma al momento è la squadra di Galata in vantaggio. I giallorossi sono infatti primi in classifica in Superlig, con 46 punti, tre più dei rivali cittadini. Miglior attacco e miglior difesa.

La stella

I dubbi stanno a zero: Victor Osimhen è l’avversario che nessuno vorrebbe trovare sul proprio percorso, e che la Juve sognava di avere in squadra, più che contro. In questa stagione, il nigeriano ha segnato 13 gol in 19 apparizioni, considerando tutte le competizioni. La Juve l’ha incrociata sette volte ai tempi del Napoli: cinque vittorie e due sconfitte, due i gol segnati in totale. Non c’è solo lui: attenzione a Leroy Sané, e al nuovo arrivo Noa Lang. E poi ci sono Ilkay Gundogan, ma pure tanti ex Serie A, da Lemina a Torreira.

L’allenatore

Classe ’73, Okan Buruk conosce bene il calcio italiano: dal 2001 al 2004 ha anche giocato in Serie A, con la maglia dell’Inter. È al Galatasaray che però l’ex centrocampista turco ha legato la sua carriera: 264 presenze e 39 gol in carriera. Allena la società di Istanbul dal 2022, dopo aver fatto una gavetta tutta interna al calcio professionistico turco.

La formazione tipo

(4-2-3-1): Cakir; Sallai, Bardacki, Sanchez, Elmali; Gundogan, Torreira; Sané, Sara, Yilmaz; Osimhen.

I precedenti con le italiane

In questa stagione, il Galatasaray non ha incrociato formazioni di Serie A. È amarissimo l’ultimo ricordo della Juve: nella fase a gironi del 2013, tra la neve, i rinvii, un campo trattato in maniera diversa, a Istanbul si registrò una delle peggiori figuracce di Antonio Conte a livello europeo. Negli scontri a eliminazione diretta, quasi sempre le squadre italiane hanno battuto il Gala: unica eccezione il Bologna, eliminato dalla coppa UEFA a inizio anni ’90.