L'intrigo Strand Larsen riguarda anche l'Italia: Milan e Torino osservano per Mateta e Adams

Il nome di Jorgen Strand Larsen continua a muovere il mercato inglese e non solo. Il Crystal Palace resta in pressing sull’attaccante del Wolverhampton e i contatti tra le parti proseguono, anche se l’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Secondo le ultime indicazioni, l’operazione si avvicina a una valutazione complessiva di 50 milioni di sterline tra parte fissa e bonus, ma restano da sistemare alcuni dettagli.

Nel frattempo lo scenario resta affollato: il Leeds non ha mollato la pista e osserva con attenzione l’evoluzione della trattativa. Molto dipenderà anche dal futuro di Jean-Philippe Mateta, che potrebbe incidere sulle scelte del Palace. Sullo sfondo c’è pure l’interesse del Milan, mentre il Nottingham Forest mantiene la propria proposta. I Wolves, intanto, valutano Che Adams del Torino come possibile sostituto.

Un vero e proprio intrigo di mercato, come riportato da Sky Sports UK, che riguarda da vicino anche i due club italiani: il Milan osserva, in attesa di capire cosa accadrà a Mateta, mentre il Torino aspetta di capire se davvero il Wolverhampton punterà forte su Adams in caso di addio di Strand Larsen.