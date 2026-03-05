Cagliari, Giulini pensa al riscatto di Folorunsho. Ma Palladino lo vuole all'Atalanta
Rientrato alla grandissima con il capolavoro balistico contro il Parma, Michael Folorunsho è senza dubbio l'uomo del momento in quel di Cagliari.
Anche in proiezione calciomercato.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club del presidente Tommaso Giulini potrebbe esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo dal Napoli per 8 milioni di euro a fine stagione, ma molto potrebbe dipendere dagli interessamenti di altri club.
Sul giocatore ci sono, infatti, le mire dell'Atalanta che starebbe pensando al giocatore romano come possibile sostituto di Ederson, centrocampista della formazione di Raffaele Palladino in uscita.
Nota non di poco conto Folorunsho e Palladino hanno già lavorato assieme da gennaio a giugno dello scorso anno alla Fiorentina.
