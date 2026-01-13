Frattesi-Galatasaray, resta la distanza sulla formula. L'Inter chiede un obbligo a 35 milioni
TUTTO mercato WEB
Il Galatasaray è da oggi in Italia col suo vicepresidente, ma al momento uno degli obiettivi dei turchi, Davide Frattesi, resta molto lontano: i turchi vogliono un obbligo di riscatto più complesso rispetto alle 4 presenze da 45 minuti che lo avrebbero attivato. L'Inter pretende invece praticamente un obbligo garantito da 35 milioni, ed è una distanza che rimane, spiega Fabrizio Romano.
L'interesse resta, fa sapere l'esperto di mercato, ma c'è sempre la Premier attenta e l'attenzione di Luciano Spalletti, ma dalla Juve filtra sempre la stessa intenzione: non è un discorso avviato perché per l'Inter un prestito con diritto non è praticabile.
Articoli correlati
6 partite nei prossimi 20 giorni per l'Inter: l'infortunio di Calhanoglu complica l'addio di Frattesi
Altre notizie Serie A
Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile