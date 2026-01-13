Frattesi-Galatasaray, resta la distanza sulla formula. L'Inter chiede un obbligo a 35 milioni

Il Galatasaray è da oggi in Italia col suo vicepresidente, ma al momento uno degli obiettivi dei turchi, Davide Frattesi, resta molto lontano: i turchi vogliono un obbligo di riscatto più complesso rispetto alle 4 presenze da 45 minuti che lo avrebbero attivato. L'Inter pretende invece praticamente un obbligo garantito da 35 milioni, ed è una distanza che rimane, spiega Fabrizio Romano.

L'interesse resta, fa sapere l'esperto di mercato, ma c'è sempre la Premier attenta e l'attenzione di Luciano Spalletti, ma dalla Juve filtra sempre la stessa intenzione: non è un discorso avviato perché per l'Inter un prestito con diritto non è praticabile.